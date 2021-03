Un paso gigante en la industria: Volvo se comprometió a ser 100% eléctrico en 2030

A unas pocas horas de la presentación de un nuevo modelo, todavía no identificado, Volvo revela que a partir de 2030 dejará de fabricar coches de combustión de todo tipo, incluidos los que cuentan con sistemas electrificados, para convertirse en una marca 100% eléctrica. Con esta estrategia el fabricante da un paso más allá de lo que había anunciado hasta ahora que era ofrecer únicamente modelos electrificados a partir de 2025, y ya en esa fecha, alcanzar un 50% de las ventas solo con coches eléctricos puros.

Esta decisión ya había insinuada por su CEO, Hakan Samuelsson, a finales del año pasado, aunque no de forma rotunda ya que lo que dijo fue que “le extrañaría que para 2030 todos los coches que venda Volvo bajo su firma no sean coches eléctricos”. Ahora se convierte en una intención real que además no choca con el objetivo de que cinco años antes la mitad de sus ventas se correspondan ya con modelos alimentados por baterías.

Con este anuncio Volvo se une a otros fabricantes que también han tomado una decisión drástica como esta. Todos ellos están observando el comportamiento de la industria en estos dos últimos años, en los que no solo ha crecido la oferta de modelos con diferentes grados de electrificación, sino que también están empezando a retirarse las versiones diésel y aumentando considerablemente las variantes 100% eléctrica. La decisión se basa también en las expectativas de que los cambios en la legislación y una rápida expansión de las infraestructuras de recarga, accesibles y de alta calidad, aumenten la aceptación de los vehículos totalmente eléctricos por parte de los clientes.

En la misma línea se ha posicionado Ford en Europa con un plan de inversión de 828 millones de euros destinados a impulsar la movilidad eléctrica en el Viejo Continente, o Bentley que tras convertirse en un fabricante centenario, ha marcado un plan, Beyond100, que le llevará a afrontar un futuro completamente eléctrico.

Volvo ha acompañado este anuncio con una imagen en la que muestra las siluetas en planta de siete vehículos entre los que se encuentra el XC40 Recharge, ya a la venta. Hoy mismo desvelará uno de esos nuevos modelos en la presentación que tiene programada, y que todavía no se conoce a que vehículo se corresponderá. Lo más probable es que forma parte de la familia “40” de manera que podría ser un compacto, es decir, un V40 o una versión cupé XC40 o incluso una berlina similar al Polestar 2. Lo que sí parece claro es que sea cual sea el nuevo modelo empleará la plataforma común del grupo lo que quiere decir que es posible que la capacidad de la batería sea la misma de 78 kWh del XC40 Recharge.

Además, el fabricante sueco ha ido un poco más allá en este anuncio ya que su intención es modificar completamente su estrategia de ventas. Sus vehículos eléctricos solamente se venderán por internet bajo el nombre de «Care by Volvo»: “En lugar de invertir en una industria en declive, elegimos un futuro eléctrico y on line”, ha afirmado Samuelsson.

Volvo especifica que con esta decisión pretende simplificar radicalmente el proceso de comprar de un vehículo reduciendo al mínimo el número de pasos que cualquier comprador sufre cuando decide adquirir un vehículo nuevo. Volvo quiera acabar con las negociaciones de precios con diferentes concesionarios que ofrecen el mismo producto con diferencias que el comprador nunca puede entender. Todo esto en aras de la transparencia de la marca.