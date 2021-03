Una nueva píldora contra el COVID-19 obtiene resultados prometedores en las pruebas preliminares

Un fármaco experimental para tratar el Covid-19, que promete ser una especie de Tamiflu -antiviral selectivo contra el virus de la gripe-, ha obtenido resultados positivos en un estudio preliminar, según difundió The Wall Street Journal.

La píldora, llamada molnupiravir, está siendo desarrollada por Ridgeback Biotherapeutics LP y Merck MRK & Co., y redujo significativamente el virus infeccioso en pacientes durante un estudio de fase dos tras cinco días de tratamiento.

Si al finalizar las pruebas se demuestra que es capaz de tratar a las personas con Covid-19 que presentan síntomas, el fármaco se trasformaría en el primer antiviral oral contra la enfermedad.

A diferencia de otros fármacos dirigidos a la proteína de la espiga que sobresale de la superficie del virus, el molnupiravir ataca una parte del virus que lo ayuda a reproducirse.

El ensayo de fase media, o fase 2, contó con al participación de 182 personas y estudió el efecto de varias dosis de molnupiravir en pacientes que habían desarrollado los síntomas de Covid-19 en la semana anterior, que habían dado positivo en la prueba de la enfermedad durante los últimos cuatro días y que no habían sido hospitalizadas.

Las pruebas no detectaron el virus infeccioso en ninguno de los voluntarios que tomaron molnupiravir dos veces al día tras cinco días de tratamiento, mientras que el 24% de los que recibieron un placebo sí lo hicieron, informó Ridgeback en la Conferencia virtual sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas desarrollada este sábado.

Los pacientes que tomaron dosis mayores del fármaco también tenían niveles más bajos de virus infecciosos que el grupo del placebo después de tres días.

El cofundador de Ridgeback Biotherapeutics, Wayne Holman, afirmó que los resultados indican que el fármaco impide que el nuevo coronavirus se replique en el organismo y ofrecen la primera prueba de que un medicamento antivírico oral puede ser eficaz contra el covid-19. Los resultados también sugieren, pero no prueban, que el fármaco puede reducir la enfermedad”, agregó Holman, que también es el director ejecutivo de Ridgeback Capital, una empresa de inversión. Ridgeback Biotherapeutics tiene un tratamiento aprobado para el ébola.

El antiviral se está probando actualmente en un ensayo de fase 3 que se completará en mayo. Merck explicó que en esta última etapa se explora si el molnupiravir ayuda a prevenir las hospitalizaciones y muertes por Covid-19.

El fármaco experimental podría desempeñar un papel importante al ayudar también a las personas que están enfermas pero no hospitalizadas, cumpliendo el mismo tipo de función que desempeña el Tamiflu para la gripe, dicen algunos expertos en enfermedades infecciosas.

“Es tentador e interesante, pero no es exactamente completo al 100%”, dijo al WSJ Carl Dieffenbach, director de la División de SIDA del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “Lo que tenemos que confirmar es que existe un beneficio clínico”.

Los investigadores de fármacos están haciendo un esfuerzo por encontrar nuevas drogas para mejorar el rendimiento de las pocas terapias actualmente disponibles. También están buscando terapias que sean eficaces contra las nuevas variantes de coronavirus que se están propagando rápidamente. “La necesidad evidente es el desarrollo de antivirales potentes que actúen directamente sobre el SARS-CoV-2”, dijo Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Biden.

Hasta ahora sólo se ha autorizado el uso de un antiviral, el remdesivir de Gilead Sciences Inc., que solo ha demostrado proporcionar un modesto beneficio en los pacientes hospitalizados.

Merck & Co Inc abandonó un proyecto de vacuna contra la Covid-19 en enero pasado cuando uno de sus prototipos no logró una respuesta inmunitaria favorable, entonces decidió concentrarse en la creación de terapias para ayudar a personas hospitalizadas.